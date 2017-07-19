Serie A: al via partnership con Volkswagen, 'sara' official automotive partner'

'Visione comune su futuro piu' sostenibile attraverso sport' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - La Lega Serie A e Volkswagen hanno siglato una collaborazione a partire dalla stagione 2025/2026. Grazie a questo accordo, si legge in una nota, Volkswagen entra a far parte dei partner della Serie A in qualita' di 'official automotive partner' e 'technology partner'. Nasce cosi' una sinergia tra i due brand 'con l'obiettivo comune di promuovere e sostenere lo sport piu' amato d'Italia, creando un engagement sempre piu' forte con gli appassionati'. In virtu' della partnership, Volkswagen 'sara' protagonista nei momenti chiave dei match, con una presenza mediatica di primo piano nei contenuti televisivi e nelle principali piattaforme digitali'.

'Per la prima volta - spiega l'a.d. della Lega Serie A, Luigi De Siervo - ci doteremo di un automotive partner, che ci accompagnera' nelle partite piu' prestigiose e nei grandi eventi che realizzeremo nelle prossime stagioni. Questa collaborazione rappresenta un'ulteriore opportunita' di crescita commerciale, proseguendo nello sviluppo del nostro marchio e confermando l'attrattivita' del calcio italiano a livello internazionale'. Si tratta, aggiunge Andrea Alessi, brand manager di Volkswagen Italia, di 'un ulteriore, importante passo nella nostra strategia di presenza nel mondo del calcio. Questa collaborazione ci permettera' di aumentare la nostra connessione con milioni di appassionati in tutta Italia, trasmettendo loro la nostra visione di un futuro piu' sostenibile anche attraverso il mondo dello sport'.

