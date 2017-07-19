Scuola: quasi una famiglia su tre risparmia con i libri usati (Altroconsumo) -2

9 genitori su 10 hanno incontrato un problema nell'acquisto libri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Quanto ai canali di acquisto, le famiglie si dividono tra negozi fisici e piattaforme online. Per l'usato, oltre il 50% delle transazioni digitali passa da Libraccio.it, seguito da Amazon (17%), Subito.it (5%), Facebook (5%) e piattaforme emergenti come Vinted (2%). Per i libri nuovi, i negozi restano la prima scelta (43%), ma cresce anche il ricorso agli acquisti online, con Libraccio.it e Amazon anche in questo caso ai vertici delle preferenze, seguiti da diverse catene di supermercati.

Il sondaggio rivela pero' che oltre il 90% dei genitori ha incontrato almeno un problema relativo all'acquisto dei libri nell'ultimo anno scolastico. Tra le criticita' piu' comuni: libri 'consigliati' che diventano di fatto obbligatori con spese aggiuntive, ritardi anche di mesi nelle consegne, testi fuori produzione e resistenze da parte di alcuni docenti all'utilizzo di copie usate.

L'indagine evidenzia un quadro chiaro, secondo Altroconsumo: "Acquistare i libri scolastici e' un impegno non solo in termini di spesa, ma anche di tempo e organizzazione. Se da un lato cresce la sensibilita' al risparmio e alla sostenibilita', dall'altro il mercato continua a presentare ostacoli che rendono complicata la vita dei genitori", commenta Altroconsumo.

imt

(RADIOCOR) 31-08-25 12:55:05 (0225) 5 NNNN