Scuola: Groupama Ass. conclude progetto "Giochiamo d'Anticipo"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese e player del settore assicurativo in Italia, annuncia la conclusione della seconda edizione di "Giochiamo d'Anticipo', il percorso e progetto didattico che educa i piu' giovani alla cultura della prevenzione. Giunto alla sua seconda edizione, il progetto didattico dedicato all'educazione, alla prevenzione e alla cultura assicurativa, ha coinvolto fin qui in totale 757 scuole in tutta Italia e, solo per l'anno scolastico 2024-25, 387 scuole e 8.500 studenti. Che hanno presentato i propri elaborati, incentrati su temi assicurativi, e partecipato a un concorso finale che ha visto trionfare le scuole di Deruta (Pg), Galatone (Le) e Torino, premiate con dei buoni validi per l'acquisto di materiale scolastico. A loro, Groupama ha corrisposto un premio pari a un buono di 1.800 euro per la prima scuola classificata, 1.300 euro per la seconda e 800 euro per la terza, valido per l'acquisto di materiale scolastico. "Siamo davvero orgogliosi dei risultati della seconda edizione di "Giochiamo d'Anticipo". Gli studenti ci hanno sorpreso, trasformando temi complessi in storie quotidiane, dimostrando una creativita' incredibile e acquisendo strumenti preziosi per il loro futuro. Per noi, ispirare gli adulti di domani e' fondamentale. Ecco perche' abbiamo offerto a ragazzi e docenti un percorso educativo semplice e coinvolgente. Le nostre congratulazioni vanno a tutti i partecipanti: imparare a interpretare concetti assicurativi nella vita di tutti i giorni e' un esercizio chiave per decisioni consapevoli. Ed e' proprio questa la missione del progetto: educare "in anticipo" per un futuro piu' sicuro e responsabile, coltivando una cittadinanza attiva' - ha dichiarato Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni.

