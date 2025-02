Schroders: la politica dell'America Latina tornera' al centro della scena? - PAROLA AL MERCATO

di Pablo Riveroll* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - L'America Latina sta entrando in un ciclo elettorale cruciale che potrebbe rimodellare il suo contesto politico ed economico. Nei prossimi due anni, la regione potrebbe passare da governi prevalentemente di sinistra ad amministrazioni piu' centriste e favorevoli al mercato, potenzialmente rilanciando le riforme, rafforzando la disciplina fiscale e ripristinando la fiducia degli investitori. Mentre gli investitori affrontano un flusso di notizie in rapida evoluzione sui dazi commerciali statunitensi, e' fondamentale tenere d'occhio altri eventi che influenzano le sorti della regione.

Nel 2024, le azioni latinoamericane hanno registrato una performance decisamente negativa, con l'indice MSCI Latin America che ha perso il 26% in dollari a causa delle preoccupazioni per la politica interna e delle pressioni esterne, come la forza del dollaro e il rallentamento della Cina. Le preoccupazioni per la disciplina fiscale del Brasile e le sfide di governance del Messico hanno ulteriormente pesato sul sentiment.

Tuttavia, sono emersi alcuni punti positivi. L'Argentina ha registrato un rendimento del 117% in dollari, grazie a riforme coraggiose, mentre il Peru' ha registrato una ripresa sostenuta dalla stabilita' politica. Questi esempi sottolineano il ruolo fondamentale di solide politiche interne nel determinare i risultati di mercato, rendendo le prossime elezioni fondamentali per la traiettoria economica della regione e le opportunita' di investimento.

Fonte: Schroders, febbraio 2025 Argentina L'Argentina dara' il via alla stagione elettorale dell'America Latina con le elezioni di midterm di ottobre 2025, che fungeranno da referendum sulla performance del presidente Javier Milei a meta' del suo mandato. Queste elezioni saranno fondamentali in quanto rinnoveranno meta' dei deputati e un terzo dei senatori. Cio' e' particolarmente significativo per Milei, data la rappresentanza limitata del suo partito e la necessita' di queste elezioni per portare avanti il suo programma di riforme. Per il presidente Milei, ottenere ottimi risultati e' essenziale per portare avanti la sua ambiziosa agenda di riforme strutturali.

Diversi fattori meritano particolare attenzione con l'avvicinarsi delle elezioni. Dal punto di vista economico, sara' importante mantenere stabile il trend di disinflazione e sostenere la ripresa economica a V. Dal punto di vista politico, l'attenzione si spostera' su La Libertad Avanza, un partito di recente costituzione, e sui suoi sforzi per consolidare la presenza a livello nazionale e formare alleanze.

*Head of Latin American Equities, Schroders.

