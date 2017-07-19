Sardegna: Consulta annulla decadenza Todde, resta presidente Regione -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,15 ott - Sempre in merito alla stessa vicenda ma con un'altra sentenza (n. 149), parimenti depositata oggi, la Corte ha anche dichiarato inammissibile il conflitto promosso dalla stessa Regione Sardegna nei confronti dello Stato (e, per esso, del Tribunale di Cagliari), avente a oggetto la menzionata sentenza di rigetto. Questa, infatti, ha rilevato la Consulta, e' stata pronunciata unicamente nei confronti delle due parti ivi intervenute (Alessandra Todde, personalmente, in quanto destinataria delle sanzioni; il Collegio di garanzia, in quanto autorita' che ha emesso l'atto) e non anche nei confronti della Regione Sardegna, rimasta estranea al giudizio. Le affermazioni compiute dal giudice nella sentenza, secondo le quali il Consiglio regionale non potrebbe sindacare l'accertamento sui fatti compiuto dall'organo di controllo, non sono pertanto vincolanti per la Regione, che non si e' mai ancora formalmente pronunciata sulla vicenda. Trattandosi, in altri termini, di un mero obiter dictum inserito nella sentenza del Tribunale di Cagliari, viene a mancare il requisito dell'attualita' della lesione lamentata, donde la inammissibilita' del ricorso.

