Sanita': tecnologie digitali usate solo da un terzo della popolazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - La ricerca 'Sustainable Health' dell'Osservatorio della Fondazione per la Sostenibilita' Digitale evidenzia quanto la trasformazione digitale possa essere la chiave per la sanita' del futuro: per il 77% dei cittadini l'avvento delle tecnologie digitali nel settore sanitario ha migliorato il servizio e l'esperienza dell'utente. Ad usare il Fascicolo Sanitario Elettronico e la consultazione online dei referti, raramente o con regolarita', e' pero' poco piu' di un cittadino su tre. L'80% degli intervistati e' consapevole dei benefici derivanti dall'utilizzo, mentre ancora un quinto della popolazione non lo conosce. Questi servizi risultano maggiormente utilizzati dai cittadini delle aree metropolitane appartenenti alle fasce d'eta' centrali della popolazione, in particolare in quella che va dai 31 ai 44 anni. L'utilizzo diminuisce al decrescere del livello di istruzione dichiarato e le percentuali d'uso aumentano in modo significativo tra gli utenti in possesso di competenze digitali, dimostrando come il driver di adozione sia proprio quello della digitalizzazione. Riguardo alla ricetta elettronicam l'84% degli italiani la considera piu' comoda rispetto a quella cartacea. La utilizzano prevalentemente cittadini digitalizzati, perlopiu' residenti nelle aree metropolitane (86%), con elevata scolarizzazione e appartenenti alle fasce d'eta' piu' avanzate della popolazione. Riguardo alla telemedicina da una parte per il 79% degli utenti la pandemia, ha evidenziato i vantaggi, primo fra tutti la velocita' di accesso alle cure rispetto all'assistenza sanitaria tradizionale, al contrario, dall'altra parte, oltre il 70% degli italiani dichiara che ora dovrebbero essere abbandonati, tra questi soprattutto i giovanissimi, ovvero l'82% dei cittadini tra i 16 e i 17 anni. L'80% degli intervistati riconosce poi alla telemedicina una funzione sociale importante di aiuto alle persone piu' fragili, gli anziani e ai disabili. Il 73% degli italiani infine si dichiara a favore delle visite on-line per un consulto medico piu' veloce ed efficace. La pensano cosi' soprattutto i piu' giovani: l'84% nella fascia d'eta' tra i 16 e i 17 anni, il 75% tra i 18 e i 24, il 76% appartenente alla fascia 25-30 anni.

