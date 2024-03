Sanita': studio Bcg, la disparita' nel settore costa l'1,4% del Pil Ue ogni anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Strutture sanitarie carenti in alcune zone e prodotti medici non accessibili per i costi troppo elevati. Sono questi fattori che sottolinea l'analisi di Boston Consulting Group (Bcg), Making Medtech More Equitable, che pinte l'accento sulla disequita' sanitaria. Con ripercussioni sociali ma anche economiche. Il Parlamento europeo stima che le disuguaglianze sanitarie nell'Unione Europea costino intorno all'1,4% del Pil ogni anno, quasi corrispondente alla spesa dell'Ue per la difesa, 1,6% del PIL. Dalla ricerca emerge che ben il 98% della leadership intervistata dice di comprendere l'impatto che la loro attivita' puo' avere sulle disuguaglianze sanitarie, mentre il 90% afferma di avere gia' dei piani aziendali formali per affrontarle. Tra gli ostacoli agli investimenti per la mitigazione del problema vengono citate la presenza di "priorita' piu' immediate' e la 'mancanza di un business case".

'Tra i fattori che generano disparita' vi sono le condizioni socioeconomiche dei pazienti, ma anche la mancanza di strutture sanitarie in alcune aree, cosi' come la qualita' dell'assistenza medica. In Italia, ad esempio, i divari di salute per area di residenza sono persistenti e non solo tra regioni del Nord e regioni del Sud, ma anche all'interno della stessa regione, ad esempio nelle aree rurali', dice Alessandra Catozzella, Partner di BCG. Citando un dato: l'aspettativa di vita in Campania per gli uomini e' 78,9 anni per le donne 83,3 anni, mentre a Trento la speranza di vita e' rispettivamente di 81,6 per gli uomini e 86,3 anni per le donne.

