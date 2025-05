Sanita': sindacato Anaao denuncia aziende sanitarie che violano leggi e contratti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mag - Condotta antisindacale, violazione delle norme sulla sicurezza, sull'orario di lavoro, sulle ferie, sui limiti dei turni di pronta disponibilita', sull'attivita' libero professionale e sulle prestazioni aggiuntive. Disapplicazione delle tutele contro le aggressioni. Mancata erogazione dei fondi contrattuali. Il principale sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed lancia la campagna di denuncia delle aziende sanitarie con il supporto del proprio Ufficio legale, 'dopo aver accertato molteplici violazioni su tutto il territorio nazionale'. Dalla rilevazione dell'associazione emerge infatti come numerose aziende - cinquanta in questa prima fase - risultino inadempienti nell'applicare gli strumenti legislativi e contrattuali in loro possesso per garantire le migliori condizioni di lavoro possibili ai dirigenti medici sanitari. Da Nord a Sud del Paese, Anaao mette in fila tutte le denunce, che nei casi delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Toscana hanno riguardato tutte le aziende sanitarie.

com-bag

(RADIOCOR) 15-05-25 13:26:54 (0413)SAN 5 NNNN