Sanita': Schillaci, a lavoro con Mef per spesa prevenzione fuori da deficit

L'annuncio all'Healthcare Summit del Sole-24Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Scomputare le spese nella prevenzione - come vaccini o screening contro i tumori - dal calcolo del deficit ai fini del patto di stabilita' Ue, come accade per le spese della difesa: questa l'ipotesi sul tavolo del ministro della Salute Orazio Schillaci che l'ha annunciata in un'intervista all'Healthcare Summit del Sole-24Ore. 'Ci stiamo lavorando insieme al ministero dell'Economia, ci sono interlocuzioni con il ministro Giorgetti perche' siamo certi che riuscire a svincolare la prevenzione dalle spese che concorrono al deficit sia fondamentale per avere poi piu' risorse da liberare per il Servizio sanitario', ha spiegato. L'idea quindi e' di prendere un impegno da portare fino ai tavoli europei: 'La prevenzione e' il miglior investimento e non una spesa: ogni euro investito ne produce tre - sottolinea Schillaci -. Per questo abbiamo dato un segnale chiaro anche nell'ultima legge di bilancio dove abbiamo ampliato l'eta' degli screening oncologici'.

