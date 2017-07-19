Sanita': Ocse, Italia top in Ue per longevita' ma pesano squilibri e gap tra regioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - Altro tema critico in un Paese tra i piu' vecchi al mondo, un'assistenza a lungo termine (LTC) ancora 'sottosviluppata': l'Italia vi destina solo il 10% della spesa sanitaria a fronte di una media Ue del 18%. Il sistema - fa notare l'Ocse - si basa fortemente sull'assistenza familiare e sulle prestazioni in denaro piuttosto che su servizi strutturati, lasciando molte famiglie insoddisfatte. Tra luci e ombre il capitolo 'farmaceutica': l'Italia e' piu' rapida della maggior parte dei Paesi Ue nel rimborsare i farmaci innovativi, in particolare gli antitumorali. Tuttavia, il mercato e' fortemente sbilanciato verso gli acquisti ospedalieri che rappresentano il 75% della spesa farmaceutica, quasi il doppio della media Ue. Al contrario, il mercato al dettaglio registra un basso consumo di generici (29% in volume), con un costo aggiuntivo evitabile per i pazienti pari a 1 mld euro l'anno. In questo quadro-Paese, va potenziata l'azione sugli stili di vita: i decessi evitabili per malattie cardiovascolari e tumori rimangono elevati a causa di fattori di rischio in aumento. I rischi comportamentali sono una fonte di 'crescente preoccupazione', avvisano dall'Ocse: il 27% dei quindicenni ha dichiarato di aver fumato nell'ultimo mese (il terzo tasso piu' alto nell'Ue) e gli adolescenti italiani registrano il livello piu' basso di attivita' fisica nell'Ue. E se l'obesita' negli adulti rimane su valori bassi, i tassi di sovrappeso infantile sono 'significativi', fattore che segnala futuri oneri sanitari.

bag.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-12-25 11:17:48 (0252)SAN 5 NNNN