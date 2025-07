Sanita': Gimbe, su fascicolo sanitario elettronico 'frattura digitale' tra Regioni

Solo 4 documenti su 16 resi disponibili ovunque (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse), indicato come lo strumento chiave della trasformazione digitale in sanita' e finanziato dal Pnrr, non decolla. Anzi: la sua implementazione mostra una vera e propria 'frattura digitale' tra le regioni. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe che in occasione del Forum Mediterraneo in sanita' ha presentato i dati aggiornati sul Fse, sulla base dei dati aggiornati a fine marzo. A oggi - rilevano da Gimbe - solo quattro tipologie di documenti sanitari su sedici risultano disponibili in tutte le Regioni e 'appena il 42% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione dei propri dati, con divari abissali e percentuali irrisorie nel Mezzogiorno'. Il decreto del ministero della Salute del 7 settembre 2023 ha definito i contenuti del Fse 2.0, ma a oggi soltanto la lettera di dimissione ospedaliera, i referti di laboratorio e di radiologia e il verbale di pronto soccorso risultano effettivamente disponibili in tutte le Regioni. 'Un cittadino siciliano e uno veneto - commenta Cartabellotta - non hanno le stesse possibilita' di accesso alla propria documentazione clinica. E questo non e' accettabile in un Servizio sanitario nazionale che si definisce universale'.

com-bag

(RADIOCOR) 16-07-25 10:39:30 (0220)SAN 5 NNNN