Sanita': Fondazione Gimbe, gap di 1.900 operatori per dipendenze patologiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - 'I Servizi per le dipendenze in Italia non mancano, ma senza una loro riorganizzazione e una reale integrazione in rete, la loro efficacia resta limitata. Occorre passare da strutture isolate a un sistema capace di garantire continuita' assistenziale, presa in carico multidisciplinare e uniformita' di accesso su tutto il territorio nazionale'.

Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, sintetizza l'analisi sull'organizzazione dei SerD elaborata a partire dai dati della Relazione 2025 della Presidenza del Consiglio al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia e del Rapporto Oised-Crea 2024. Per quanto riguarda il personale sanitario, il Dm 77 del 2022 che ha dato attuazione alla riorganizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio attuando il Pnrr, definisce gli standard minimi e quelli a regime per ciascun SerD: da 3 a 4 medici di cui almeno 1 psichiatra, 3-3,5 psicologi, 4-6 infermieri, 2,5-3,5 educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica, da 2 a 3 assistenti sociali e da 0,5-1 unita' di personale amministrativo. Complessivamente - spiegano da Fondazione Gimbe - questi parametri corrispondono a 5.614 unita' di personale per lo standard minimo e a 7.860 per quello a regime. 'In altri termini - commenta Cartabellotta - se il numero totale di strutture ambulatoriali e' superiore a quello previsto dagli standard del Dm 77, il personale sanitario censito nel 2023, pari a 6.005 professionisti, risulta fortemente sotto-dimensionato rispetto al fabbisogno: mancano infatti quasi 1.900 operatori per raggiungere lo standard a regime'. Nel 2023, nei servizi ambulatoriali, il numero medio di utenti per unita' di personale dipendente e' di 24,1 ma con marcate differenze regionali: nelle Marche, in Abruzzo e Lazio si superano i 30 pazienti per operatore mentre in Umbria la media raggiunge addirittura quota 37.

