Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            San Siro: Salvini, e' parte di me ma servono stadi nuovi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - 'Io sono cresciuto a San Siro da quando ho sei anni, quindi per me San Siro e' una parte di me ma servono stadi nuovi, moderni, piu' sicuri, piu' efficienti'. Cosi' il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sullo stadio Meazza. 'San Siro e' straordinario, e' il monumento piu' bello del mondo, il monumento piu' visitato di Milano.

            Occorre guardare avanti', ha aggiunto.

            Lab-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 17-02-26 13:51:16 (0377)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.