San Siro: Salvini, e' parte di me ma servono stadi nuovi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - 'Io sono cresciuto a San Siro da quando ho sei anni, quindi per me San Siro e' una parte di me ma servono stadi nuovi, moderni, piu' sicuri, piu' efficienti'. Cosi' il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sullo stadio Meazza. 'San Siro e' straordinario, e' il monumento piu' bello del mondo, il monumento piu' visitato di Milano.

Occorre guardare avanti', ha aggiunto.

