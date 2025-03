Salute: Salvini, Ue ci faccia fare debito sano per medici e ospedali non per armi

Dieci proposte dal partito per rafforzare la sanita' italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - "Qualcuno in Europa pensa di spendere 800 miliardi dei nostri figli per comprare armi, l'Europa ci dovrebbe permettere di fare debito sano, italiano, per formare medici e infermieri e sistemare gli ospedali. Io penso che se dobbiamo lasciare ai nostri figli un debito, non glielo dobbiamo lasciare per preparare guerre ma per salvare vite". Lo ha affermato il leader della Lega e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, illustrando a Montecitorio, nel corso di una conferenza stampa, le dieci proposte principali messe a punto dal partito per potenziare la sanita' italiana.

"Da questi 10 punti - ha aggiunto - nascono impegni territoriali, per noi i temi sanita', diritto alla vita, nascite, tutela legale dei medici, sono fondamentale".

Salvini ha, tra l'altro, annunciato: "Apriremo anche il capitolo della presenza 'social' di alcune professioni sanitarie, perche' penso che tanti professionisti non vadano a cercarsi clienti, il medico non vende un prodotto, fa una professione, esercita una vocazione e cercarsi clienti senza tutele e garanzie, penso debba essere rivisto".

Il 'piano' della Lega sulla sanita' e' stato presentato, tra gli altri, dai capigruppo della di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in video collegamento, dal professor Alessandro Stecco, coordinatore del comitato tecnico - scientifico della Lega e dal responsabile del dipartimento Sanita' del partito, Emanuele Monti.

Queste le dieci priorita': valorizzazione personale sanitario; sicurezza operatori sanitari; garantire tutele legali al personale sanitario; rilancio medicina territoriale; governare liste d'attesa; piano Marshall ospedali e pronto soccorso; sanita' digitale; ricerca e innovazione nelle cure meno burocrazia; valorizzare terzo settore e associazioni pazienti.

Bof

(RADIOCOR) 26-03-25 15:34:39 (0483)SAN,GOV,PA 5 NNNN