Salone Nautico Genova: Bucci, tra primi 3 al mondo per pubblico e contratti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - 'Il Salone Nautico di Genova si candida a essere non solo il piu' importante Salone d'Europa, ma tuttora potremmo dire che e' tra i primi tre al mondo, per interesse del pubblico e per capacita' contrattuale, ossia il numero di contratti che vengono firmati. Ma lo e' soprattutto per il messaggio che si lancia, che e' importante: il mare va utilizzato ovviamente per piacere e leisure, ma anche per rispetto: dobbiamo rispettare il mare, perche' il mare e' una fonte importantissima di vita e di economia'. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, in occasione della presentazione a Milano della 65esima edizione del Salone Nautico di Genova. 'Il settore della nautica nel campo della Blue economy - ha aggiunto il presidente - sta prendendo sempre piu' importanza ed e' un settore che da' una grandissima ricaduta economica e occupazionale sul territorio ligure, numero uno non solo in Italia ma direi in tutto l'arco del Mediterraneo'.

bla-

(RADIOCOR) 03-09-25 12:34:36 (0314) 5 NNNN