Rwm Italia: il sito nel Sulcis con ok Mase diviene operativo
Urso: 'e' un passaggio decisivo per rilancio dell'area' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - Il sito di Rwm Italia (Gruppo Rheinmetall) a Domusnovas, nel Sulcis, diviene pienamente operativo dopo che il Mase ha approvato la Via per i lavori di ampliamento gia' realizzati, sbloccando la situazione che vedeva la mancata conclusione, da parte della regione Sardegna, dell'iter finalizzato alla regolarizzazione degli impianti. Questo secondo la ricostruzione del Mimit che, con il ministro Urso, commenta la decisione dei colleghi del ministero dell'Ambiente. 'Il via libera del Mase a Rwm Italia rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio dell'area del Sulcis. Ora massimo impegno per sviluppo produttivo e occupazionale' afferma il ministro in una nota.
Sul fronte occupazionale, Urso ha accolto positivamente l'avvio del confronto tra Rwm e parti sociali, richiesto in sede ministeriale, sulla stabilizzazione dei posti di lavoro, con il primo incontro gia' tenutosi il 20 gennaio.
L'approvazione della Via, si aggiunge, rappresenta un passaggio fondamentale non solo per la continuita' produttiva dell'azienda e la tutela dell'occupazione, ma anche come segnale concreto di attenzione verso il rilancio economico del Sulcis.
