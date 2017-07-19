Russia: Zakharova, solidarieta' con Cuba, condanniamo ogni interferenza

A L'Avana cinica attuazione dottrina Monroe (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - "Riaffermiamo la nostra piena solidarieta' con Cuba e condanniamo fermamente qualsiasi tentativo di grave interferenza negli affari interni di uno Stato sovrano, di intimidazione e di ricorso a misure restrittive unilaterali illegali, minacce e ricatti'. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass. 'Continueremo a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano in questo periodo estremamente difficile. L'Avana e' stata informata delle modalita' e di altri aspetti fondamentali", ha continuato Zakharova. Per Mosca, le mosse dell'amministrazione americana, che sta stringendo 'un cappio sanzionatorio attorno a Cuba, insieme a un embargo commerciale, economico, finanziario, umanitario e, piu' recentemente, energetico, sono un riflesso diretto dell'intolleranza di Washington nei confronti di qualsiasi dissenso, una cinica attuazione della dottrina Monroe", che considerava sotto la sfera d'influenza di Washington tutto il continente americano, ha detto ancora la portavoce.

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(RADIOCOR) 21-05-26 15:04:00 (0597) 5 NNNN