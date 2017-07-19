Russia: a dicembre crollano ricavi da petrolio e gas, minimi dal 2020

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 dic - Le entrate per la Russia derivanti dalla vendita di petrolio e gas sono avviate a far registrare la peggiore performance dall'agosto del 2020 con introiti per circa 410 miliardi di rubli, ovvero circa 4,5 miliardi di euro. E' quanto risulta da un'analisi di Reuters sulla base di dati ufficiali e di settore che attribuiscono la caduta a prezzi del greggio piu' bassi e a un rublo piu' forte. Su base annua, le entrate energetiche dovrebbero fermarsi a 8,44 trilioni di rubli (circa 92,4 miliardi di euro), sotto la previsione del ministero delle Finanze (8,65 trilioni, circa 95 miliardi di euro) e in forte calo rispetto alla stima iniziale di quasi 11 trilioni, ovvero circa 121 miliardi. Le entrate da idrocarburi rappresentano un quarto del bilancio federale e sono cruciali per sostenere le spese militari e di sicurezza aumentate dopo l'invasione dell'Ucraina. Il prezzo del petrolio russo in novembre e' sceso del 17% rispetto a ottobre, mentre l'eccesso di offerta sui mercati globali continua a pesare sulle quotazioni. Le stime ufficiali per dicembre saranno pubblicate dal ministero delle Finanze il 14 gennaio.

