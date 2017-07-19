Romagna: saldo imprese positivo nel 2025, ma diminuisce totale di quelle attive -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - A livello settoriale calano commercio (-2,4%), agricoltura (-2,1%), manifatturiero (-1,4%), costruzioni (-0,8%), alloggio e ristorazione (-0,7%) e trasporti (-1,1%). Crescono invece le attivita' immobiliari (+2,1%), i servizi alla persona (+0,5%), le attivita' professionali, scientifiche e tecniche (+2,0%), il noleggio e i servizi di supporto alle imprese (+3,0%), le attivita' finanziarie (+4,6%) e l'ict (+0,8%).

Nel dettaglio provinciale, a Forli'-Cesena le imprese registrate sono 39.649, di cui 35.272 attive. Nel 2025 il saldo e' negativo per 62 unita', con un tasso di variazione delle imprese registrate a -0,16% e una riduzione delle imprese attive dello 0,6%. A Rimini, invece, le imprese registrate sono 39.374, di cui 34.530 attive. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni e' positivo per 178 unita', con una crescita delle imprese registrate dello 0,45%. Qui le imprese attive calano dello 0,4%, in linea con il dato nazionale.

