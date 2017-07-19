Roma Capitale: rinnovato con Microcredito Progetto per famiglie e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Roma Capitale rinnova l'accordo con l'Ente nazionale per il Microcredito.

Lo segnala una nota del Comune in cui si sottolinea la scelta di confermare 'il Progetto Microcredito Roma Capitale come una delle politiche strutturali dell'amministrazione per il contrasto alle disuguaglianze economiche, la tutela della dignita' delle persone e il rafforzamento del tessuto produttivo cittadino'. Il progetto si rivolge a persone, famiglie e imprese che incontrano difficolta' ad accedere ai canali tradizionali del credito e si articola in due strumenti complementari: Microcredito Sociale, destinato a persone residenti a Roma in condizioni di temporanea vulnerabilita' economica o sociale, per sostenere spese legate ai bisogni primari, con finanziamenti fino a 10.000 euro, a tassi calmierati e con restituzione rateale; Microcredito Imprenditoriale, rivolto a lavoratrici e lavoratori autonomi, micro e piccole imprese, cooperative, societa' di persone, Srl e aspiranti imprenditori, con sede o attivita' nel territorio romano, con finanziamenti fino a 75.000 euro, elevabili a 100.000 euro per le Srl ordinarie, assistiti da garanzia pubblica e servizi di tutoraggio.

Elemento centrale del progetto e' il fondo rotativo: le risorse non sono a fondo perduto, ma vengono restituite e rimesse in circolo, 'generando un meccanismo virtuoso di responsabilita' e solidarieta' che consente di ampliare nel tempo il numero dei beneficiari'.

