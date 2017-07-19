Roma Capitale: partono i lavori per l'illuminazione a Castelverde

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Prosegue l'azione di recupero delle infrastrutture nelle periferie romane: Roma Capitale annuncia l'avvio dei lavori per l'adeguamento e la riattivazione dell'impianto di illuminazione pubblica nel quartiere Castelverde (Municipio VI) che sorge all'esterno del G.R.A, lungo l'asse di Via Massa di S. Giuliano, fra la Via Prenestina e la Via di Lunghezza. L'intervento mira a restituire funzionalita' a un'opera realizzata nel 2014 e rimasta spenta per oltre un decennio a causa di complessi stalli burocratici. I lavori, eseguiti dalla Societa' ACEA Areti I.P. per un importo finanziato da Roma Capitale di circa 76.000 euro, riguarderanno le aree adiacenti al polo sociale e sportivo Castelverde in Via Civitella Casanova, e ai parcheggi e aree limitrofe di Via Montepagano e Via Corvara.

