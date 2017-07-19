Roma Capitale: firmate due direttive per decongestionare centro storico

Atti e esame giunta entro febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - L'Assessore alla Mobilita' di Roma Capitale, Eugenio Patane', ha firmato due provvedimenti di indirizzo che saranno poi sottoposti all'esame della giunta entro febbraio e che rientrano nell'ambito delle misure volte a decongestionare l'area del centro storico capitolino, patrimonio Unesco, limitandone l'accesso ai veicoli privati. La prima direttiva introduce un permesso annuale a titolo oneroso, pari a 1000 euro, per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, in sostituzione dell'attuale regime di libero accesso gratuito (resta gratuita la sosta sulle strisce blu). E' bene sottolineare che il pass rimane a costo zero per tutti i cittadini con veicolo elettrico che hanno diritto all'ingresso in Ztl per una condizione legata al proprio status (residenti, disabili, rappresentanti di commercio, strutture alberghiere). La seconda direttiva prevede la revisione della disciplina di gratuita' della sosta nelle aree tariffate (strisce blu) per i veicoli ibridi, attualmente prevista dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 257/2008, introducendo la sosta a pagamento - per i non residenti nel loro ambito territoriale - per i veicoli mild hybrid e mantenendo l'esenzione per i veicoli full hybrid e plug in hybrid.

