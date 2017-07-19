Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Roma Capitale: 800mila euro per progetti impianti solari con energia condivisa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Prosegue la crescita del solare sul territorio e aumenta l'impegno di Roma Capitale nello sviluppo delle Comunita' Energetiche Rinnovabili. Dopo l'approvazione del regolamento che consente di utilizzare i tetti di scuole ed edifici pubblici per i progetti di CER solidali, verranno stanziati circa 800mila euro che permetteranno di far partire almeno 20 progetti di impianti solari con energia condivisa. Si tratta di risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente per progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici dopo l'approvazione, lo scorso ottobre, da parte della Commissione Europea del Climate City Contract. L'annuncio e' stato dato nel corso della seconda Conferenza delle Comunita' Energetiche Rinnovabili.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 22-02-26 17:31:00 (0442)ENE,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.