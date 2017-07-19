Roma Capitale: 800mila euro per progetti impianti solari con energia condivisa
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Prosegue la crescita del solare sul territorio e aumenta l'impegno di Roma Capitale nello sviluppo delle Comunita' Energetiche Rinnovabili. Dopo l'approvazione del regolamento che consente di utilizzare i tetti di scuole ed edifici pubblici per i progetti di CER solidali, verranno stanziati circa 800mila euro che permetteranno di far partire almeno 20 progetti di impianti solari con energia condivisa. Si tratta di risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente per progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici dopo l'approvazione, lo scorso ottobre, da parte della Commissione Europea del Climate City Contract. L'annuncio e' stato dato nel corso della seconda Conferenza delle Comunita' Energetiche Rinnovabili.
