Ristorazione: Fipe, 334.173 imprese attive nel 2023 in Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 nov - Il numero delle imprese attive con il codice Ateco 56.1 (ristoranti e attivita' di ristorazione mobile) ammonta a 197.0953 unita' in Italia. Lombardia, Lazio e Campania restano in testa per presenza di ristoranti sul territorio.

Le imprese che svolgono attivita' di banqueting, di fornitura di pasti preparati e di ristorazione collettiva sono circa 3.697, in aumento rispetto all'anno precedente, concentrate principalmente in Lombardia, Lazio, e Campania, ma con presenze importanti anche in Toscana, Sicilia e Veneto. La presenza degli scali aeroportuali nei quali si svolge il servizio di catering aereo spiega, almeno in parte, le densita' rilevate soprattutto in Lombardia.

sma

