Risparmio: Fabi, nel 2023 sui c/c 1.151 mld, in Lombardia record liquidita'

In Lombardia depositati 234,4 mld pari al 20,4% del totale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - Alla fine del 2023, il saldo totale dei conti correnti delle famiglie italiane si e' attestato a quota 1.151,1 miliardi di euro, in calo di 43,5 miliardi rispetto alla fine del 2022. E' quanto emerge dall'analisi sui conti correnti elaborata dalla Fabi, Federazione autonoma bancari italiani. In un anno si e' registrata, una discesa del 3,6%, spiega la ricerca, che si puo' "ricondurre da un lato all'inflazione e all'aumento dei prezzi, che hanno indotto le famiglie a utilizzare le loro riserve per far fronte al caro-vita; dall'altro, dalla ricerca di rendimenti piu' alti", con una parte del denaro spostata su depositi a scadenza o sui titoli di Stato.

Un quinto poi della liquidita' degli italiani e' in Lombardia: alla fine dello scorso anno i correntisti residenti nella regione avevano, in totale, 234,4 miliardi pari al 20,4% del totale e al doppio rispetto alle altre due regioni che si posizionano sul podio. Il Lazio con 120,9 miliardi e il Veneto con 105,4 miliardi, infatti, hanno il 10,5% e il 9,2% delle riserve italiane.

com-vmg

(RADIOCOR) 13-04-24 08:31:00 (0105) 5 NNNN