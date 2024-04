Risparmio: Fabi, nel 2023 sui c/c 1.151 mld, in Lombardia record liquidita' -2

Squilibrio in molte regioni tra liquidita' e residenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - Nella maggior parte delle regioni, si osserva uno squilibrio, talora piu' marcato, tra la quota di liquidita' dei correntisti e la percentuale della popolazione residente. Tale fenomeno, spiega a ricerca Fabi, si rileva in senso negativo in particolare nel Mezzogiorno, dove le riserve bancarie non sono in linea con il dato demografico: in Campania (7,6% di riserve contro il 9,5% della popolazione residente), in Puglia (5,3% contro 6,6%), in Sicilia (5,1% contro 8,2%).

Basilicata, Molise e Valle d'Aosta mostrano un dato bancario in linea con quello della popolazione residente. Nelle restanti 10 regioni, tutte al Nord o al Centro, invece, la fetta di liquidita' nei conti correnti e' piu' alta rispetto alla frazione di popolazione residente: in Lombardia, a fronte del 16,9% della quota di residenti, la liquidita' corrisponde al 20,4%; nel Lazio, dove il divario e' meno accentuato, il 10,5% della liquidita' si raffonta con il 9,7% della popolazione, mentre il Veneto la distanza e' di un punto esatto, 9,2% contro 8,2%.

