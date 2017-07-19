Risparmio: Acri/Ipsos, famiglie piu' pessimiste su scenario economico Paese

Solo 2 su 10 si aspettano miglioramento economia in 3 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - Gli italiani sono diventati piu' pessimisti sulle prospettive economiche del Paese. Secondo la tradizionale indagine Acri/Ipsos, realizzata per la Giornata Mondiale del Risparmio, quest'anno un numero crescente di famiglie percepisce un peggioramento o una gestione piu' difficile del proprio tenore di vita (57% contro 51% nel 2024). Questo andamento negativo si riflette anche in una maggiore insoddisfazione personale: 1 italiano su 2 e' insoddisfatto e 1 su 5 in grande difficolta' (20% rispetto al 13% segnalato nell'indagine effettuata lo scorso anno).

A dimostrazione di questo, torna a salire la quota dei pessimisti. La quota di pessimisti complessivi oggi e' al 52% rispetto al 47% nel 2024. Gli ottimisti rimangono complessivamente stabili al 30%, quindi assistiamo a uno spostamento verso il pessimismo di coloro che erano neutrali (ne' ottimisti, ne' pessimisti), che infatti scendono al 18% rispetto al 23% nel 2024. Solo le prospettive economiche personali si confermano favorevoli: +22 punti percentuali il saldo tra chi pensa che nei prossimi 3 anni la propria situazione personale migliorera' contro chi pensa che peggiorera' (era +19 p.p. nel 2024). Solo il 19% degli italiani si aspetta un miglioramento dell'economia nazionale nei prossimi tre anni, mentre il 53% si aspetta un peggioramento. In questo scenario, il risparmio delle famiglie e' riconosciuto come un fattore 'sistemico' di stabilizzazione e crescita ossia e' percepito come un bene privato che puo' avere un rilevante impatto collettivo e alimentarne la traiettoria di sviluppo del Paese.

