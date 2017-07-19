Rinnovabili: Pichetto, pronti per un piano regolatore sulle aree idonee -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,22 ott- 'L'obiettivo e' garantire l'equilibrio: da un lato linee guida vincolanti del Governo, dall'altro la liberta' delle Regioni di integrare le scelte. Tra le priorita', ad esempio, l'utilizzo di ex cave, aree industriali dismesse e zone adiacenti alle autostrade.

E' un lavoro complesso, che richiede mediazione e continue revisioni, ma necessario per andare avanti. Il tema della sostenibilita' si lega strettamente a quello della competitivita'. L'Italia e' il quarto esportatore mondiale non perche' produce a basso costo, ma perche' realizza prodotti di alta qualita'. Dobbiamo quindi creare tutte le condizioni per mantenere questo primato, sostenendo il nostro sistema produttivo con politiche ambientali coerenti e una gestione energetica efficiente', ha concluso.

