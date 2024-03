Rinnovabili: da Edp e Vestas 20 borse di studio per tecnici parchi eolici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Edp Renewables, leader mondiale nello sviluppo delle energie rinnovabili, e Vestas, azienda leader nella produzione, installazione e manutenzione di turbine eoliche, promuovono l'inserimento lavorativo nel settore delle energie rinnovabili attraverso "Keep It Local", una nuova edizione del programma formativo che assegnera' 20 borse di studio per l'attivita' di Tecnico di manutenzione di parchi eolici. Il programma, volto ad aumentare l'accesso alla formazione specializzata necessaria per lavorare nel settore delle energie rinnovabili, mira a promuovere lo sviluppo tecnico e a sostenere l'occupazione locale nelle regioni di Campania, Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia. L'iniziativa prevede l'assegnazione delle borse di studio a giovani residenti in aree rurali vicine ai parchi eolici di Edp Renewables (Edpr) incoraggiandoli a perseguire opportunita' di lavoro prossime ai loro territori d'origine. I 20 candidati selezionati seguiranno un corso di 200 ore, tenuto da Elis, per apprendere il mestiere di Tecnico di manutenzione di parchi eolici. Il corso prevede una formazione sia teorica sia pratica, con lezioni online (teoria) per tre settimane e sessioni di persona (pratica) per due settimane a Roma, oltre a due giorni di formazione pratica presso un parco eolico.

Inoltre, sia Edpr sia Vestas si impegnano a prendere in considerazione i profili dei vincitori delle borse di studio per proposte di lavoro nel settore Operation and Maintenance.

