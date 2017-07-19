Rigenerazione urbana: Anci-Confcommercio, non senza dimensione economica e sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ago - Anci e Confcommercio insieme sulla rigenerazione urbana. I presidenti delle due associazioni, Gaetano Manfredi e Carlo Sangalli, hanno scritto una lettera ai ministri Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Matteo Piantedosi (Interno), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), nella quale indicano che 'un'efficace politica di rigenerazione urbana non puo' prescindere dalla dimensione economica e sociale, che e' quella che da' vita alle citta''. In particolare, anche alla luce del Protocollo d'intesa sottoscritto tra le due organizzazioni, Anci e Confcommercio avanzano una proposta congiunta in vista della definizione del decreto interministeriale sul nuovo 'Fondo nazionale per la rigenerazione urbana'. Nel dettaglio, le risorse del fondo dovrebbero essere attribuite direttamente ai Comuni e alle Citta' Metropolitane e i criteri di ripartizione dovrebbero premiare i progetti che integrano gli obiettivi infrastrutturali con azioni concrete di rilancio del tessuto economico urbano. Il fenomeno della desertificazione commerciale ha, infatti, assunto dimensioni allarmanti: da un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio emerge che, tra il 2012 e il 2024, in Italia si sono persi circa 118mila negozi al dettaglio. Le due organizzazioni auspicano, inoltre, che il ruolo delle attivita' economiche di prossimita' per il rilancio delle citta' trovi adeguato riconoscimento anche nell'ambito del disegno di legge sulla rigenerazione urbana, in discussione al Parlamento, e ribadiscono la necessita' di prevedere un'Agenda Urbana Nazionale che rappresenti la cornice di riferimento per le politiche sul futuro delle citta' e del terziario di mercato.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 07-08-25 12:54:51 (0343)IMM,INF 5 NNNN