Ricerca: al via 'Premio della Camera dei deputati' bandito con Accademia Lincei -2

Domande partecipazione entro 31 marzo 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 dic - Al premio possono candidarsi coloro che abbiano discusso, nei cinque anni precedenti, una tesi su un tema indicato per ciascuna edizione (qui il link al bando: https://www.lincei.it/it/bandi-premi-borse). L'iniziativa mira a sostenere il perfezionamento delle ricerche premiate, favorendone la diffusione e l'eventuale pubblicazione, e a creare un ponte concreto tra il lavoro accademico e le istituzioni.Il termine per la presentazione, in modalita' elettronica (a questo link: https://selezionionline.lincei.it/), delle domande di partecipazione alla prima edizione e' fissato al 31 marzo 2026. La selezione sara' affidata a una commissione composta da rappresentanti della Camera dei deputati e dell'Accademia nazionale dei Lincei.Il conferimento del Premio avverra' in occasione della Cerimonia di apertura dell'Anno Accademico 2026-2027 dell'Accademia, a testimonianza del valore attribuito al contributo dei giovani studiosi nel rafforzare il dialogo tra scienza, sapere e istituzioni. La ricerca sara' presenta in una manifestazione pubblica presso la Camera.

