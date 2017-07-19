Dati
            Rfi: sottoscritto accordo con Sogesid su sostenibilita'

            Collaborazione tecnica su infrastrutture (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e Sogesid hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) per 'per affrontare alcune delle sfide cruciali del Paese, dalla sostenibilita' all'energia pulita, dalla tutela del territorio all'innovazione tecnologica'. Si legge in una nota di Rfi.

            'Il MoU - riferisce la nota - individua due grandi direttrici di azione. La prima riguarda iniziative di collaborazione senza scambio economico, orientate a migliorare e modernizzare il sistema ferroviario. Tra queste spiccano il progetto per l'individuazione di aree pubbliche da destinare a impianti alimentati da fonti rinnovabili - con particolare attenzione alle aree bonificate, incluse quelle situate nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e Siti di Interesse Regionale (SIR) e discariche in procedura di infrazione e il programma per la dismissione progressiva degli acquedotti gestiti da RFI, attraverso modelli di partenariato innovativi e sostenibili'. 'La seconda direttrice - prosegue la nota - prevede che Sogesid metta a disposizione le proprie competenze tecnico-specialistiche per supportare RFI nella gestione degli interventi infrastrutturali piu' complessi, concentrandosi su tre obiettivi strategici: semplificazione e accelerazione dei processi autorizzativi in materia paesaggistica, riduzione dei tempi nelle attivita' di bonifica da ordigni bellici e sviluppo di un sistema avanzato di monitoraggio del dissesto idrogeologico. Strumenti moderni al servizio della sicurezza, della prevenzione e della qualita' progettuale'.

            com-fro.

