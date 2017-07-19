Dati
            Notizie Radiocor

            Regione Lombardia: campagna vaccinale gratuita, 21 ottobre a Palazzo Pirelli

            Appuntamento sara' ripetuto il 4 novembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ott - Continua la campagna vaccinale promossa da Regione Lombardia. Martedi' 21 ottobre 'i cittadini potranno vaccinarsi gratuitamente senza necessita' di prenotazione sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D'Aosta', ha annunciato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, rivolgendo a tutti i lombardi l'invito a vaccinarsi, sfruttando anche l'opportunita' fornita con l'appuntamento del Pirellone, dove l'iniziativa sara' ripetuta martedi' 4 novembre. La somministrazione dei vaccini antinfluenzali, pneumococco e anti-Covid, sara' a cura dell'Asst Nord Milano, che nell'occasione allestira' tre linee vaccinali: con la collaborazione della Protezione Civile regionale sara' posizionata sul piazzale una tenda pneumatica all'interno della quale saranno ricavati i box vaccinali, garantendo cosi' un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato. In entrambe le giornate dell'iniziativa sara' possibile vaccinarsi in orario compreso tra le ore 9 e le ore 14.

