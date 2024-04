Regione Basilicata: Bardi, outlook Moody's certifica bonta' nostro lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - 'Il focus delle agenzie di rating certifica aspetti che a volte non collimano con le esigenze dei cittadini. Eppure per la nostra Basilicata ricevere un outlook positivo dalla prestigiosa agenzia di rating Moody's e' un segnale importante e al contempo anche uno stimolo ad andare avanti'. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. 'Dispiace per chi vuole imporre una narrazione diversa, ma i numeri economici della Basilicata raccontano cinque anni in cui vi e' stata crescita economica, piu' posti di lavoro, aumento del reddito medio e inflazione piu' bassa d'Italia - aggiunge Bardi -. Questo non vuol dire che va tutto bene, perche' i limiti strutturali della nostra regione sono antichi, ma anche Moody's certifica la bonta' del nostro lavoro'.

