Recovery Fund: De Micheli, parte per finanziare Italia Veloce, programma infrastrutture -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Per De Micheli, "le infrastrutture sono lo strumento principe di emancipazione delle comunita', sono uno strumento per la lotta delle disuguaglianze" e la "valutazione del Pil generato nell'area e' uno strumento di valutazione per decidere realizzazione di un'opera". In questo quadro, "Italia Veloce e' lo strumento che ci siamo dati per la programmazione delle infrastrutture. Sono 200 miliardi di investimenti nei prossimi 15 anni che saranno accelerati sulla base anche delle scelte fatte dal governo sugli investimenti del Recovery Fund", ha aggiunto la ministra

"Questa programmazione punta soprattutto su grandi investimenti sul ferro: alta velocita' e riqualificazione delle linee regionali. Poi c'e' un grande investimento in intermodalita', passeggeri e merci, che puo' determinare gia' nei primi due anni un impatto competitivo molto importante"

De Micheli ha precisato che sto lavorando "molto sulla portualita' di questo Paese: potenziando gli strumenti che abbiamo nelle nostre mani si puo' trasformare la portualita' in una grandissima opportunita'. Il piano Italia Veloce prevede che si passi da una produzione - con gli investimenti che abbiamo programmato - di 83 miliardi a 163 miliardi nei prossimi anni di cui 46 nel primo biennio e un incremento occupazionale di 530mila posti di lavoro".

