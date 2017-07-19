Real Estate: Immobiliare.it, +5,3% prezzi vendita case in Lombardia III trim.

Gli affitti sono saliti del 2,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Nel terzo trimestre del 2025, in Lombardia i prezzi delle case in vendita sono cresciuti piu' dei canoni di locazione: rispetto al periodo luglio-settembre 2024, i primi sono saliti del 5,3%, e i secondi del 2,6%. Attualmente, per comprare casa in Regione vengono richiesti, mediamente, 2.621 euro/mq, mentre per affittare la spesa media da prevedere e' di 18,7 euro/mq.

Queste alcune delle evidenze emerse dall'Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale lombardo realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare. Guardando agli altri indicatori di mercato, la pressione di domanda di case in vendita e' cresciuta del 12,1% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, mentre quella di locazioni si e' contratta del 18,5% nel medesimo arco temporale. L'offerta, di conseguenza, e' scesa del 3,6% per la vendita, a fronte di un importante +29,7% per gli affitti.

