Rc auto: la cilindrata incide fino al 57% sul costo della polizza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 set - La decisione d'acquisto di un'auto, come emerso dall'indagine, e' guidata da fattori economici e funzionali (prezzo, consumi, sicurezza), mentre elementi piu' tecnici come la provenienza del motore hanno un peso secondario: il 34% del campione intervistato ha dichiarato di tenere in considerazione questo aspetto quando e' alle prese con il cambio della propria vettura. E spesso le case automobilistiche scelgono di utilizzare per i veicoli motori costruiti da altri produttori. Ma meno del 20% del campione intervistato e' a conoscenza del fatto che spesso, il motore installato su un'autovettura e' prodotto da altre aziende. Inoltre in alcuni casi le compagnie assicurative tengono in considerazione anche l'alimentazione del motore e un'auto alimentata solo a diesel o benzina il costa in media di piu' rispetto ad una vettura ibrida. Ad esempio, limitando l'analisi a veicoli con potenza inferiore ai 75 kW, il premio medio per il modello ibrido e' inferiore del 10% rispetto a quello diesel. La differenza aumenta sulle auto piu' potenti; nella fascia tra i 120 e 200 kW, assicurare un modello ibrido costa in media il 4% in meno rispetto a quello a benzina e il 17% in meno rispetto a quello diesel.

