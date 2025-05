Rc auto: Facile.it, -3,2% a 628,8 euro premi medi aprile 2025 su base semestrale

In Lombardia calo del 6,6% ma in Calabria su del 3,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Secondo l'Osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un'auto in Italia sono diminuiti del 3,2% su base semestrale scendendo a 628,79 euro. La diminuzione semestrale piu' consistente e' stata rilevata in Lombardia, dove il premio medio e' sceso del 6,6%. Al secondo posto si posiziona il Friuli-Venezia Giulia, dove le quotazioni sono diminuite del 5,9%, seguito dal Veneto con -4,8%. Ai piedi del podio si posizionano l'Emilia-Romagna, dove la riduzione e' stata del 3,6%, ed il Trentino-Alto Adige (-3,3%). Non tutte le Regioni hanno registrato un calo dei premi medi: guardando la graduatoria nel senso inverso troviamo la Calabria, area dove nel semestre le quotazioni sono aumentate del 3,4%, seguita dalla Sicilia (+2,3%) e dalla Basilicata (+1,6%).

