RBC Bluebay: Titoli di Stato, fari puntati su elezioni in Europa e USA - PAROLA AL MERCATO

di Malin Rosengren* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Gli investitori non possono sottovalutare quest'anno caratterizzato da rischi geopolitici senza precedenti. La direzione della democrazia globale avra' un impatto diretto sui premi di rischio nei mercati dei titoli di Stato. La valanga di elezioni anticipate ha importanti implicazioni per la politica fiscale. Considerato che i governi in carica sono in lizza per assicurarsi il sostegno della propria base elettorale, durante gli anni in cui si vota gli sforzi di consolidamento fiscale vengono spesso messi da parte a favore di misure di spesa piu' generose. Tutto questo avviene in un momento in cui gli adeguamenti fiscali anticiclici sono assolutamente necessari a livello globale per mantenere la sostenibilita' del debito e aprire uno spazio politico in caso si verificassero future recessioni economiche. Pertanto, non si tratta solo dei rischi fiscali in vista delle elezioni, ma anche di cio' che succedera' dopo.

Regno Unito: inflazione persistente Nel Regno Unito, il Partito Conservatore si avvia alle elezioni autunnali ben consapevole che, in assenza di azioni coraggiose, le possibilita' di restare al potere sono scarse.

Tuttavia, lo spazio politico e' fortemente limitato. La persistente inflazione impedisce alla Bank of England (BoE) di allentare la politica monetaria per sostenere l'economia, mentre la crescita deludente e gli elevati livelli di debito hanno peggiorato gli squilibri fiscali. In vista delle elezioni, sono certamente in programma ulteriori misure fiscali, e si attendono consistenti tagli alle imposte sul reddito nel bilancio di marzo. Una maggiore preoccupazione e' rappresentata dalla direzione che prendera' la fiscalita' sotto un governo laburista. L'austerita' fiscale non e' molto in linea con l'ideologia del partito. Gli elevati rischi fiscali che si protrarranno fino alla fine dell'anno lasciano prospettare delle opportunita' di shortare i Gilt. Tutto questo in previsione di ulteriori premi di rischio scontati nei rendimenti, e il tratto piu' lungo particolarmente vulnerabile a causa dei rischi sul fronte dell'offerta.

Elezioni negli USA: una situazione fiscale tra le peggiori Gli USA si avviano a grandi passi verso le elezioni presidenziali, a fronte di una situazione fiscale che e' probabilmente la peggiore tra le economie avanzate.

L'amministrazione Biden ha dato slancio all'economia con massicce spese fiscali, probabilmente il fattore piu' significativo alla base della sovraperformance dell'economia statunitense rispetto al resto del mondo negli ultimi anni.

In vista di un'altra elezione molto combattuta tra i Democratici, questa dinamica non e' destinata a mutare. Per gli investitori, cio' significa che l'economia statunitense continuera' a essere sostenuta dalle spese fiscali nel corso dell'anno, il che incoraggera' ulteriormente una persistente inflazione dei servizi, alla luce del ciclo d'inasprimento della Fed.

Tale scenario suggerisce una certa cautela rispetto al rischio che il mercato anticipi la Federal Reserve e sconti troppo presto un ciclo di allentamento aggressivo. In questo contesto, individuiamo del valore nelle strategie di trade di steepener della curva e attendiamo che il mercato sconti dei premi a termine piu' elevati per tenere conto delle pressioni correlate a un'inflazione vischiosa e delle onerose misure fiscali, nel contesto di un'offerta netta record di Treasury a seguito dell'inasprimento quantitativo della Fed.

