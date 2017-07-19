Rai: Cgil, vinta causa per lavoratori discriminati, risarcimento ai palestinesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'La nostra vittoria si trasformi in un gesto di solidarieta' a chi resiste all'oppressione'. Il segretario generale Slc Cgil, Riccardo Saccone, motiva cosi' la scelta di destinare al popolo palestinese i 25mila euro che la Rai dovra' corrispondere al sindacato dei lavoratori della Comunicazione della Cgil.

La cifra, stabilita dal tribunale di Busto Arsizio, e' intesa come risarcimento di un regolamento aziendale discriminatorio che, nell'ultima fase della campagna a sostegno dei referendum dell'8 e 9 giugno scorsi, imponeva l'astensione dal lavoro ai dipendenti Rai che avessero voluto partecipare ai comitati elettorali. 'Quei comitati - fa sapere Saccone - li rilanceremo a settembre, proprio a sostegno della causa palestinese, con l'obiettivo specifico di contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Cgil a favore delle associazioni che operano a Gaza'.

Una solidarieta' praticata anche attraverso la partecipazione a tutte le mobilitazioni di piazza, da quella di oggi alle 18 al Lido di Venezia, dunque a margine del Festival del Cinema, a quella indetta dal sindacato di Corso Italia per il 6 settembre prossimo in tutto il territorio nazionale. 'Quanto accade a Gaza - e' il monito del segretario - e' un attacco alla liberta', alla coscienza e alla creativita' di tutti noi. Lo sa bene il mondo dell'arte, dello spettacolo e dell'informazione, minacciato dalle bombe in Palestina e dalla censura in Occidente. Ecco perche' oggi manifestiamo a Venezia e perche' da domani saremo impegnati nella 'scorta mediatica' alla spedizione della Global Sumud Flotilla'.

