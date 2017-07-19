Radio 24: il 26 novembre la Digital Round Table 'Agricoltura Futura'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 nov - Il 26 novembre, dalle 15.00 alle 17.00, si terra' la Digital Round Table 'Agricoltura futura' di Radio 24, un confronto dedicato all'evoluzione del settore agroalimentare italiano in un momento storico contrassegnato da sfide globali senza precedenti. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Bayer Crop Science Italia e CNH, sara' moderata dai giornalisti di Radio 24 Rosanna Magnano e Simone Spetia.

Il settore agrifood e' oggi al centro di trasformazioni profonde: la crescita demografica mondiale, l'urgenza del cambiamento climatico, i vincoli normativi europei e le richieste sempre piu' chiare di una produzione sostenibile stanno ridisegnando priorita', investimenti e modelli produttivi. In Italia, la filiera agroalimentare rappresenta un asset strategico: con un valore pari al 19% del PIL nazionale e un giro d'affari stimato in 586 miliardi di euro nel 2024, costituisce uno dei motori industriali ed economici piu' rilevanti del Paese.

All'evento interverranno protagonisti del mondo accademico, industriale e agricolo, pronti a raccontare come innovazione, scienza e governance possano trasformare la filiera in un sistema resiliente e competitivo. Tra gli ospiti, Mauro Bruni, Presidente Arete' - The Agrifood Intelligence Company; Gianluca Feligini, Head of Precision Technology per l'area EMEA di CNH, portera' la visione delle nuove tecnologie legate alla meccanizzazione intelligente e all'agricoltura di precisione. Il contributo di Angelo Frascarelli, docente di economia agraria all'Universita' di Perugia, sara' focalizzato sugli impatti economici e regolatori delle trasformazioni in atto, tra PAC, modelli di business e transizione verde. Sul fronte della ricerca applicata e dell'innovazione in agricoltura, interverra' Greta Pignata, Communication & Regenerative Agriculture Bayer Crop Science Italia, per approfondire il ruolo delle soluzioni digitali, della genetica avanzata e dell'approccio rigenerativo nella sostenibilita' agricola. A portare il punto di vista delle imprese agricole e delle associazioni di categoria saranno Deborah Piovan, imprenditrice agricola e presidente della Federazione Nazionale Proteoleaginose di Confagricoltura, e Carlo De Biasi, Direttore Generale San Felice Wine Estates, i cui interventi si concentrandosi sulle sfide affrontate dalle aziende e sul necessario equilibrio tra sostenibilita' ambientale, sostenibilita' economica e redditivita'. Dal digitale all'automazione, dall'agricoltura generativa alla gestione sostenibile delle risorse, la Digital Round Table 'Agricoltura futura' riunira' competenze e prospettive per costruire un dialogo su un settore identitario per il Paese, chiamata a coniugare tradizione, innovazione e responsabilita' ambientale. La partecipazione e' libera previa registrazione online nella home page del sito di radio24.it, sezione Eventi.

