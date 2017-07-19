Puglia: ok risorse per collegamento idrico con Molise
Stanziati 160 milioni per il 'tubone' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 dic - Va verso la conclusione l'iter per il finanziamento dell'interconnessione idrica (il cosiddetto 'tubone') fra il bacino del Liscione sul fiume Biferno in Molise e il nodo idraulico di Finocchito, a valle della diga di Occhito sul Fortore in Puglia. Lo ha comunicato il Consorzio di bonifica Capitanata.
Una quota di 41 milioni di euro, precisa una nota dell'Anbi (Associazione dei consorzi di bonifica) saranno nelle disponibilita' del Commissario straordinario nazionale per la scarsita' idrica attraverso la prossima legge di Bilancio.
Ulteriori 100 milioni saranno attinti, per stralci, dal Fondo investimenti della Presidenza del Consiglio. A queste somme si aggiunge l'impegno della Regione Puglia per 23 milioni destinati a realizzare la tratta di collettore, che trasportera' l'acqua dal confine con il Molise fino al recapito dauno.
com-fro.
