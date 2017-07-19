Puglia: ok risorse per collegamento idrico con Molise -2

A gennaio inizia la progettazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 dic - 'Sembra davvero che finalmente sia stata trovata la quadra - ha commentato Francesco Santoro, direttore generale Consorzio di bonifica Capitanata -. A gennaio avvieremo la progettazione dell'importante infrastruttura attesa da decenni'. Il presidente dell'Anbi Francesco Vincenzi ha sottolineato l'importanza e della 'collaborazione ad ogni livello per incrementare la resilienza delle comunita' e delle loro economie'. 'Auspichiamo - ha aggiunto - che quanto si sta finalmente registrando fra Molise e Puglia sia da acceleratore anche per l'avvio di altre, indispensabili opere idrauliche, di cui il Piano Invasi Anbi-Coldiretti e' parte determinante cosi' come il completamento degli schemi idrici per trasportare l'acqua laddove ce ne sia bisogno e di cui l'esempio della Capitanata e' espressione evidente'.

