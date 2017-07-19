Puglia: finanziati i primi interventi strutturali contro erosione costiera -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'Programmare interventi di tutela e di monitoraggio attento dell'intero litorale costiero rappresenta una delle priorita' del nostro programma, per evitare di dover affrontare emergenze gravi come quelle che oggi colpiscono diverse aree del Mezzogiorno - ha osservato Marina Leuzzi, assessora all'Urbanistica e alla Casa con delega alle Politiche per il mare e la costa - Gli eventi che in questi giorni interessano la costa salentina, con frane e mareggiate che arrecano danni ad abitazioni e servizi realizzati in passato sulle antiche dune, non costituiscono un caso isolato: si tratta di un fenomeno che riguarda la costa salentina cosi' come molte altre porzioni del nostro litorale regionale, e che richiede una risposta strutturata e coordinata. Questo intervento regionale e' lungimirante e rientra pienamente nella nostra strategia di sviluppo sostenibile, orientata alla tutela del territorio, alla sicurezza delle comunita' costiere e alla valorizzazione responsabile del patrimonio naturale'.

