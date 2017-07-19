Puglia: dalla giunta interventi strategici per realta' produttive in difficolta' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 feb - 'Con questi due provvedimenti - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio - confermiamo il nostro impegno a tutela dell'occupazione e della crescita. Da un lato investiamo sulle competenze, offrendo ai lavoratori in Cassa Integrazione un'opportunita' concreta di riqualificazione mentre integrano il proprio reddito.
Dall'altro, grazie all'Accordo sottoscritto con le Parti Sociali, garantiamo anche per il 2026 la mobilita' in deroga ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Taranto. In questo modo assicuriamo continuita' a un fondamentale strumento di sostegno al reddito e accompagniamo le persone in un percorso di reinserimento, non solo nell'ex indotto Ilva ma in tutte le realta' produttive che stanno attraversando una fase di crisi o riorganizzazione'.
