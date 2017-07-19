Puglia: contributi a sostegno attivita' spettacolo dal vivo triennio 2025-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 nov - Fino al 5 dicembre 2025 sara' possibile partecipare all'avviso pubblico della Regione Puglia con procedura valutativa a sportello per il sostegno alle attivita' di Spettacolo dal vivo - Triennio 2025-2027. Possono partecipare i soggetti privati (associazioni, consorzi, cooperative, societa' di vario genere eccetera) che abbiano avviato a decorrere da gennaio 2025, o che si accingano ad avviare, un programma triennale di attivita' nei settori dello spettacolo dal vivo. Sono ammissibili a finanziamento i progetti relativi ad attivita' di Spettacolo dal vivo, quali produzione, distribuzione, festival, rassegne, spettacolo viaggiante e circense, anche a carattere multidisciplinare, negli ambiti Teatro, Musica, Danza, Cinema e audiovisivo, Spettacolo viaggiante e circense.

