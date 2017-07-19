Puglia: contributi a sostegno attivita' spettacolo dal vivo triennio 2025-2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 nov - Obiettivi della procedura sono la promozione delle attivita' teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche e audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense; gli incentivi agli operatori del settore a una programmazione organica, coerente e continua che persegua obiettivi di qualificazione degli spettacoli, attraverso la presentazione di una programmazione triennale; sostegno ai progetti di spettacolo che sono parte integrante dell'identita' territoriale pugliese e che, per le loro specificita', si qualificano come progetti a bassa o media intensita' economica. La partecipazione puo' avvenire in forma singola o associata (partenariato) nell'ambito di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), cui si applicano la normativa civilistica e fiscale vigente, con massimo n. 4 (quattro) Partner totali, di cui uno Capofila.

