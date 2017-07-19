Puglia: 3 mln per l'attivazione giovanile con 'GO! Generazione in Orbita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - Presentata a Bari, nel palazzo della Presidenza della Regione, la nuova misura di attivazione giovanile 'GO! - Generazione in Orbita', a cura della Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione. La misura, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro a valere su PR Puglia FESR -FSE+ 2021-2027, consente a gruppi composti da almeno cinque giovani residenti in Puglia di proporre un'idea, un'azione, un progetto della durata compresa tra 6 e 12 mesi ricevendo un contributo di 10.000 euro per la realizzazione. I progetti candidabili possono spaziare dalla creazione di officine di riciclo creativo alla valorizzazione del patrimonio culturale.
com-Dca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 14-02-26 14:45:25 (0320)PA 5 NNNN