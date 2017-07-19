Puglia: 3 mln per l'attivazione giovanile con 'GO! Generazione in Orbita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'La Regione Puglia ti aiuta a dare forma alla tua idea chiedendoti di stringere una relazione con almeno altre quattro persone.

Perche' un'idea, condivisa con altre persone puo' diventare un progetto, un valore, un'esperienza, un lavoro. 3 milioni di euro complessivi e 10 mila euro di contributo per ogni idee o iniziativa da sviluppare nel tempo di un anno con l'aiuto di un mentor che non giudica la tua idea ma che ti aiuta a realizzarla. Noi vogliamo sostenere 'i nuovi inizi', in tutti i sensi, vogliamo che le giovani e i giovani pugliesi sappiano che noi crediamo in loro e nelle loro idee, quelle che esistono gia' ma che non hanno trovato spazio e quelle che possono arrivare. Noi crediamo nelle comunita', piccole e grandi. Non chiediamo progetti perfetti ma voglia di mettersi in gioco. Go! e' una mano tesa con cui vogliamo dire ai nostri ragazzi, provateci, anzi proviamoci insieme'.

E' il commento del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

