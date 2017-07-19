Prosecco: limita l'effetto dazi, ordini per Pasqua a +4% sul 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 25 mar - Il Prosecco limita l'effetto dei dazi ed e' pronto ad accelerare, con domanda in fermento e ordini stimati in crescita del +4% in vista della Pasqua 2026 rispetto all'anno precedente. I dati piu' recenti confermano la solidita' del sistema. Il Prosecco Doc ha chiuso il 2025 con 667 milioni di bottiglie imbottigliate (+1,1% rispetto al 2024) e oltre l'82% della produzione destinata all'export, per un valore stimato alla produzione di oltre 3 miliardi di euro.

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg ha registrato circa 98 milioni di bottiglie (+8% sul 2024), confermando il ruolo centrale della qualita' e dell'identita' territoriale.

La Docg Asolo Prosecco si conferma la denominazione piu' dinamica, con oltre 32 milioni di bottiglie imbottigliate e una crescita del 16% rispetto al 2024.

Nel primo bimestre del 2026, il Prosecco Doc ha registrato un calo tecnico dell'imbottigliamento rispetto allo stesso periodo del 2025.

"Questo fenomeno non indica una diminuzione della domanda - spiega Settimo Pizzolato, presidente del Gruppo Vinicolo, Distillati e Liquori di Confindustria Veneto Est di rientro da Wine Paris e ProWein. - Le giacenze in cantina sono aumentate del +5,8%, a dimostrazione che le aziende hanno gestito l'imbottigliamento per consentire ai mercati esteri, in particolare gli Usa, di smaltire le scorte accumulate nei primi mesi del 2025 per tutelarsi dai possibili dazi".

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(RADIOCOR) 25-03-26 11:49:36 (0327) 5 NNNN